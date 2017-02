Ces Wallons picards expatriés: l'amour de la musique au Chili

Amandine Lambert est un tourbillon. Enthousiaste, ultra dynamique, cette Tournaisienne d’aujourd’hui 37 ans baigne de tout son être dans la musique. « J'ai commencé à Tournai par le solfège et la guitare, et ensuite le violon, dans la classe de Ginette Decocq –figure bien connue de notre Tournaisis–, un être humain merveilleux que je remercie encore aujourd'hui. Elle m'a beaucoup appris, et des choses qui ont servi. » Et pour cause : désormais, l’ancienne élève enseigne à son tour à quelque 14 heures d’avion de sa terre natale : à Santiago, capitale du Chili...

Découvrez tous les détails de notre info exclusive dans notre nouvelle édition digitale de Nord Éclair Mouscron - Tournai.