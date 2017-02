Soulagement à Grammont: portée disparue depuis mercredi, Madalena a été retrouvée en bonne santé

Mercredi, Madalena avait déposé son fils à l’école à 8h30 puis n’avait plus donné de signe de vie. Sa disparition avait été jugée inquiétante et un avis de recherche avait été diffusé. Son compagnon avait été interpellé jeudi et interrogé par la police. Des fouilles avaient alors été lancées mais celles-ci ont pu s’arrêter ce samedi suite à la bonne nuit : ma femme de 39 ans a été retrouvée en bonne santé.

#FEEDBACK - Madalena GUTIERREZ JOVE vermist in Geraardsbergen op 08/02 is teruggevonden. Bedankt voor uw medewerking. — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) 11 février 2017

Ce qu’elle a fait durant ces trois jours rester à déterminer.