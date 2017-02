Leuze: le pompier Johan Coupez est décédé laissant sa famille et des amis inconsolables

Le pompier, qui travaillait aussi chez Lutosa, « était entré à l’hôpital le 15 décembre dernier suite à un problème cardiaque mais son état de santé s’est fortement dégradé car une maladie a été détectée », a expliqué le capitaine Stasic.

Homme très jovial, Johan était toujours disponible pour rendre service à la population leuzoise et prenait très à cœur son second métier.

En outre, Johan Coupez était aussi un très bon joueur de balle pelote. Selon son collègue et ami, le sergent Hucq, il avait défendu les couleurs de Thieulain et de Vieux-Leuze. « Il a joué à un niveau national et il était encore impliqué dans le club de Vieux-Leuze ».

Johan Coupez avait fêté ses 48 ans le 13 janvier dernier. Il était papa de trois enfants et vivait à Leuze.

Ses funérailles devraient avoir lieu mercredi mais la date restait à définir. Les pompiers ont d’ores et déjà prévu un hommage à la caserne avant les obsèques. Un dernier hommage pourra être rendu à Johan avant la levée du cercueil qui aura lieu dans la caserne.

À la famille de Johan, à ses enfants, à ses collègues, à ses nombreux amis, la rédaction de Nord Éclair transmet ses sincères condoléances.