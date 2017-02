Maison de village à Thimougies: Ecolo s'oppose au projet actuel

Les habitants de Thimougies se battent depuis des années pour la sauvegarde de leur moulin et la création d’une maison du village. Ces souhaits, les autorités communales de Tournai ont l’intention de les concrétiser. Mais alors, qu’est-ce qui cloche ? Guillaume Denone, conseiller Ecolo de la minorité, a exposé les différents points qui dérangent son parti. « Sur 250 habitants, une centaine, via deux pétitions, ont manifesté leur opposition à ce projet. Ils ne s’opposent pas du tout au principe d’une maison de village, mais ils craignent à juste titre, des nuisances importantes en termes de bruit et de parking notamment ». Ce qui dérange les villageois, c’est que la maison de village ressemble plus à une salle de fêtes pouvant contenir 150 personnes, située au milieu du village, et qui dès lors pourrait accueillir des festivités tous les week-ends. « Dans les villages, aujourd’hui, beaucoup d’habitants ont choisi d’y vivre pour la tranquillité. C’est leur choix, ça mérite d’être respecté ».

