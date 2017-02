Vezon: Paola reste introuvable, un avis de recherche est lancé

Paola est originaire de Vezon et n’a plus donné signe de vie depuis le 23 décembre 2016. Elle est âgée de 17 ans, mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux noirs et les yeux foncés. On ignore comment elle était habillée lors de sa disparition. Sa famille reste sans nouvelle.

Si vous disposez d'informations concernant cette disparition ou si vous savez où se trouve Paola Dinang, vous pouvez contacter le numéro 116 000 ou la police au 0800 30 30.