D2 am. - Douche froide pour Acren-Lessines

« Ce dimanche, nous avons perdu notre dignité, » résumait Steven Hillaerts, le coach de la Real. « Certains ont fait le boulot, mais d’autres pensent qu’ils sont déjà arrivés. Et que lorsqu’on affronte un soi-disant petit, il suffit de paraître. Mais ce dimanche après-midi, c’était nous, les petits. »

Les joueurs locaux avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant le score par Gallo à la 37 e . Mais trois phases arrêtées plus tard, ils se retrouvaient dans les cordes, menés de deux buts. « Défendre sur phases arrêtées, ce n’est pas du football, c’est de la volonté, » s’énervait leur coach. « Cela fait trois matches sur quatre que nous encaissons de la même manière car nous manquons de caractère. »

Complètement sonnés, les Fusionnés recevaient un nouvel uppercut dix minutes plus tard via Jadot. Les visiteurs manquaient ensuite plusieurs fois le K.-O., avant que Gallo puis Dujardin ne donnent au score son allure définitive. « Je ne suis pas près d’oublier ce match et je compte bien le rappeler aux joueurs. Nous avons perdu contre une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous. J’ai toujours dit que nous pouvions battre n’importe qui, mais quand nous jouons comme ce dimanche nous pouvons perdre contre tout le monde, » concluait Steven Hilaerts, le mentor local, très remonté après le non-match de son équipe.