D2 am. - Tournai a bien réagi et pulvérise Ganshoren (0-5)

Une semaine après la défaite à Manage, Glebocki récupérait son poste au back droit alors que la charnière centrale était inédite : Dauchy accompagnait Diakhaby, de retour de suspension, tandis que Richard signait son retour, et que le nouveau venu, Selim Benaissi, était titularisé. Les joueurs locaux faisaient preuve de plus d’envie à l’entame de la rencontre et à la 7e minute, Larivière, après avoir éliminé Dauchy, touchait le montant de Henneton. Benaissi offrait le premier tir cadré à ses couleurs au quart d’heure.

Deux minutes plus tard, Larivière, après un bon centre de Walschap, voyait sa tête repoussée par la transversale. Cette possibilité avait le don de faire réagir les Tournaisiens qui entraient enfin dans la rencontre. Le ballon circulait beaucoup mieux chez les visiteurs et, à la 33e, au terme d’une belle action collective, Motury servait Richard qui trompait Petrosyan. Cinq minutes plus tard, Benaissi isolait Habbas qui doublait le score d’une frappe légèrement déviée par Sayar.

Au retour des vestiaires, Richard, d’un beau solo, tuait tout suspense en plantant un 3e but. Les esprits locaux s’échauffaient quelque peu et Bengui récoltait deux cartons jaunes coup sur coup à la 53e. Peu après l’heure de jeu, De Coninck lançait intelligemment Benaissi qui alourdissait encore la marque. Les Tournaisiens maîtrisaient ensuite une fin de partie où Ba, bien servi par Pio, fixait le score à 0-5. Tournai renouait donc avec le succès, le tout sans encaisser, ce qui n’était plus arrivé depuis le 22 octobre.

« Si cela avait été 3-0 après 15 minutes il n’y avait rien à dire. Nous n’étions pas assez attentifs, mal placés au second poteau, mais cela n’a duré qu’un quart d’heure, après, il n’y a pas eu de problèmes. Nous avons joué avec beaucoup de confiance, d’engagement et de concentration. Cela faisait longtemps que je n’avais plus vu mon équipe jouer de la sorte. Même si Ganshoren avait mis ses occasions, j’étais sur et certain que nous gagnerions le match ce dimanche » s’exclamait Thierry Pister, qui continue de dire que Tournai finira à coup sûr dans le Top 5.