Tournai: top départ du Relais pour la vie, une course pour la bonne cause

Et c’est dans le parc de l’Institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin que le village du Relais pour la vie s’installera, les samedi 24 et dimanche 25 juin. Le top départ de la course sera donné à 14 h, non sans un premier tour symbolique effectué par les « battants », ceux qui luttent contre la maladie : « Ce sont eux les personnes importantes de l’événement », insiste Daniel Vandervaeren, président du Relais. « Eux qui délivrent le vrai message ». Pas de pathos au programme, mais plutôt de l’espoir, beaucoup d’espoir… et une furieuse envie de faire la fête, sans oublier un bel esprit d’équipe.

Pour cette édition 2017, elles sont déjà une quarantaine à s’être inscrites dont une équipe de la Ville de Tournai, une autre de la commune de Rumes, mais aussi le CHwapi et Octobre Rose, entre autres. Toutefois, les organisateurs espèrent bien battre, et de loin, les 82 groupes participants de la première édition, organisée en 2015 et sur l’Esplanade de l’Europe, et les 2.870 coureurs ou marcheurs. Nouveauté cette année : un parcours VTT pour ceux qui préfèrent enfourcher leur deux-roues. Sans oublier, au rang des innovations, le déménagement dans le parc de l’école Saint-Luc : « Un lieu choisi pour la sécurité qu’il offre et aussi, parce qu’avec un tel écrin de verdure, c’est un plaisir », ajoute le président.

Il faut courir même la nuit

Trois moments forts pendant ce Relais de 24 heures : la cérémonie d’ouverture, le samedi 24 à 14h à laquelle les équipes sont invitées à participer au complet, mais aussi la cérémonie des bougies, le même jour à 22h, un moment symbolique pour tous ceux qui luttent contre la maladie, et la cérémonie de clôture, le dimanche 25 juin à 14h également avec un flashmob géant. Le point final de 24 heures de course… car les relayeurs seront présents sur le parcours même de nuit, non sans le soutien psychologique de ballons lumineux disposés sur les 750 mètres de la boucle. Et à la clé, pas de podium, pas de numéro 1, pas de performance… si ce n’est celle d’avoir -les organisateurs l’espèrent- fait exploser la cagnotte destinée à la recherche contre le cancer.

www.relaispourlavie.be