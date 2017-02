Le soleil se montre enfin et le mercure va grimper jusqu'à 14 degrés… avant le retour de la pluie

Les températures oscilleront entre 5 et 10 degrés. Le temps restera ensoleillé mardi et mercredi avant l’arrivée de nuages et de faibles précipitations à partir de jeudi.

La journée de mardi sera à nouveau ensoleillée et les températures seront comprises entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et localement 12 degrés dans le centre.

Mercredi, soleil et douceur sont au programme. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés sous un vent modéré de secteur sud. Plus tard dans la journée, des champs nuageux dériveront sur l’ouest du pays.

À partir de jeudi, le temps deviendra plus nuageux avec un risque de faibles pluies, surtout au nord du pays. Les maxima seront compris entre 8 et 12 degrés. Une météo similaire est prévue vendredi.