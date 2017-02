Bastogne: vingt-sept ans requis contre David Giner pour l'assassinat de Muriel Slachmuylders

Le prévenu s’est toujours déclaré innocent face aux faits qu’on lui reproche, à savoir l’assassinat et le vol d’effets, dont celui d’une Alfa Roméo, appartenant à la victime. La date des faits a été située par l’enquête au 6 janvier 2015. Prévenu et victime se connaissaient.

David Giner avait travaillé dans le salon de coiffure voisin de la librairie tenue par Muriel Slachmuylders, place Mc Auliffe, dans le centre de Bastogne. La libraire n’avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours lorsque son corps, lardé de coups d’un objet piquant et en partie calciné, avait été retrouvé. La victime ne sera d’ailleurs pas identifiée tout de suite. David Giner ne sera, lui, interpellé que le 22 janvier 2015 et placé sous mandat d’arrêt. L’enquête avancera notamment par les témoignages d’un voisin de palier de David Giner, et de son compagnon, qui se confieront à la police. Ils expliqueront avoir reçu des « confidences » de David Giner qui leur aurait avoué avoir tué une femme. Le prévenu a contesté avoir parlé à ses voisins, expliquant être en réalité victime d’un complot de ces derniers, qui souhaitaient récupérer son appartement.

La substitut Marie Olivier a toutefois demandé dès l’entame de son réquisitoire devant le tribunal de ne pas se concentrer uniquement sur ces témoignages. « Je ne demande pas la condamnation sur base de ce qu’ont déclaré les voisins mais bien par rapport aux éléments du dossier, et ces témoignages ont permis d’orienter l’enquête et ils ont donné des éléments qui n’étaient pas encore apparus dans la presse », a précisé la représentante du ministère public. Les témoins ont notamment parlé de vol de billets de loterie et de cigarettes Ducal, une marque rare que vendait Muriel Slachmuylders dans sa librairie. L’enquête révélera aussi la présence d’ADN de David Giner chez la victime. « Le complot de l’appartement ne tient pas car le propriétaire a expliqué que personne n’était intéressé et David Giner n’avait pas de problèmes avec ses voisins », a relevé la substitut. Pour elle, le crime, dont le mobile ne peut être établi, serait un assassinat suivi d’un vol en vue de dissimiler les faits. Comme seules circonstances atténuantes, la représentante du ministère public admet l’absence d’antécédents et le jeune âge du prévenu pour justifier sa réquisition de 27 ans de prison.

Me Alexandre Mignon, premier conseil des parties civiles, a parlé d’un prévenu qui agit de « manière animale » pour tuer la victime. « Il lui porte 13 coups de couteau puis la brûle alors qu’elle n’est pas encore décédée », a lancé l’avocat. Me Mignon évoque aussi le fait que David Giner a menti alors qu’il n’était que témoin et pas encore suspect.

« Il n’ose pas dire qu’il a été la dernière personne à avoir été en contact avec Mme Slachmuylders », a relevé Me Mignon. Pour la défense des parties civiles, le mobile serait d’ordre financier. Et des éléments à charge peuvent être sortis du dossier. Tout d’abord, le fait que David Giner ait été en possession de cigarettes « Ducal ».

Le second conseil des parties civiles, Me Patrick Davreux, a énuméré toute une série d’éléments : les actes de David Giner entre la mort de Muriel Slachmuylders et son arrestation le 22 janvier 2015 (comme des tentatives de nettoyer son ordinateur ou le fait qu’il a modifié le prénom associé au numéro de la victime dans son GSM), ses mensonges sur l’absence de relations sexuelles entre eux, la présence de l’ADN de David Giner sur un arrosoir découvert chez la victime en dessous duquel le couteau ayant servi au crime avait été retrouvé, la présence de l’ADN du prévenu sur un jerrycan trouvé dans le coffre de la voiture de Muriel Slachmuylders, le fait que David Giner était consommateur de stupéfiants, des traces concordantes entre des chaussures de David Giner et des chaussures dont la trace a été relevée chez la victime et enfin une expertise mentale défavorables.

La défense des parties civiles ne voit néanmoins pas d’éléments démontrant une préméditation.

