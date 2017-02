Publipart: le sp.a veut supprimer les indemnités de bourgmestres et échevins dans les intercommunales

Les informations liées au dossier Publipart ont fait trembler les murs dans les bureaux du sp.a, les socialistes flamands. Le parti a donc présenté ce lundi une série de mesures et de propositions, notamment celle consistant à obtenir de leurs membres le nom des intercommunales dans lesquelles ils exercent un mandat et le montant de la rémunération.

Les informations liées au dossier Publipart ont fait souffler un vent de tempête au sp.a. Le parti a présenté lundi une batterie de mesures et de propositions. Il a ainsi l’intention de demander immédiatement à ses mandataires de faire connaître le nom des intercommunales dans lesquelles ils exercent un mandat et le montant de la rémunération qui y est liée.

D’ici au 11 mars, le parti s’attaquera également au «reste», par exemple les mandats dans les structures dérivées des intercommunales. Un exercice qui sera mené en profondeur, a assuré le président, John Crombez.

Les socialistes flamands porteront le débat au parlement flamand. Le chef de groupe, Joris Vandenbroucke, déposera une proposition visant à réduire de manière draconienne le nombre de mandats au sein des intercommunales et à rendre ceux-ci gratuits quand ils sont exercés par des échevins ou des bourgmestres.

Un autre texte est annoncé, qui imposera aux intercommunales de publier dans leur rapport annuel un aperçu du nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a participé et les indemnités qui y sont liées.

Le dossier a conduit dimanche la future tête de liste sp.a aux élections communales à Gand, Tom Balthazar, à démissionner. Il a été remplacé dans la foulée par Tom Coddens, président du CPAS de la ville. Il reste à savoir si l’affaire en restera là. Le sp.a a constitué un cartel avec Groen et la question de sa reconduction se pose. Il reviendra à la section locale des écologistes d’en décider.

M. Crombez espère que l’alliance survivra. «Le sp.a et Groen s’entendent bien à Gand. Le cartel, c’est plus qu’un événement au cours d’un week-end. Il revient aux membres du parti de décider ce qu’ils vont faire mais cela concerne plus qu’un événement. Il est question de la ville et de la façon dont elle est gérée. Il revient aux membres de Groen d’en apprécier l’intérêt», a-t-il déclaré.