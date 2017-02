Joseph Daussogne veut augmenter son salaire de bourgmestre: "Je travaille pour 400€/ mois" (vidéo)

Joseph Daussogne était au cœur du débat sur Vivacité ce matin. En cause ? Sa demande d’augmentation de salaire qui passe mal au sein de l’opposition et parmi une partie de la population (cf : La Nouvelle Gazette du samedi 28 janvier). Après avoir hiberné politiquement pendant près de 3 ans et demi, Joseph Daussogne a repris le mayorat de la commune de Jemeppe-sur-Sambre en mars dernier. À l’époque, sa rémunération était de 4.002 euros net, mais à son retour, il a vu celle-ci diminuer puisqu’il touche actuellement quelque 3.400 euros.

Quelques citoyens se sont indignés de cette demande la jugeant ainsi indécente et déplacée vu la situation économique de la commune. Ils n’ont d’ailleurs pas hésité à égratigner l’image de la commune. « Jemeppe, c’est la Roumanie de la Belgique » ou encore « certaines rues de la commune sentent la misère », s’est même exclamé Manuel Abramowicz, un des invités de l’émission.

Pour Joseph Daussogne, le principal concerné, les gens ne pointent pas du doigt le bon problème. « Avant, j’avais 2.700 euros de pension. Maintenant, je vais chercher 3.400 euros. 2.700 euros en tant que conseiller plus deux jetons de présence (un en commission et un autre pour le conseil), ça fait presque 3.000. Et ici, je fais le couillon pour 400 euros. Aller et retour, je vais sur les chantiers, je vide mon essence en tournant dans la commune car on ne vous paie pas les kilomètres. Ce qui n’est pas normal. »

« Moi je ne travaille pas pour rien. J’invite Monsieur et Madame tout le monde à ne pas travailler pour rien, j’invite également nos dirigeants à mieux payer les petits salaires», ajoute-t-il encore.

