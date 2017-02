Tournai: dix mois avec sursis pour le vol de 25 litres de mazout

Condamné par défaut à dix mois de prison ferme, le 19 février 2015, pour avoir volé 25 litres de mazout à Tournai, un ressortissant roumain a bénéficié d’un sursis de cinq ans après opposition devant le tribunal correctionnel de Tournai.

Carol G. avait été interpellé et conduit en prison il y a un mois. Il avait déclaré que ce n’était pas lui qui avait siphonné le mazout mais un certain Alex T., un Roumain qui est aussi très connu du tribunal correctionnel pour de nombreux vols. « Nous étions à trois et nous avons commis les faits alors que l’on se dirigeait vers Lille », dit celui qui avait déjà été condamné pour des vols avec effraction.

Le ministère public avait estimé que la hauteur de la peine était justifiée, mais il ne s’était pas opposé à un sursis.