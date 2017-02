Publifin : la commission d'enquête prend forme, sous la présidence d'Olga Zrihen

Le PS est le premier à avoir fait connaître ce lundi ses six représentants : la députée-sénatrice Olga Zrihen (La Louvière), choisie par son parti pour présider cette commission dont la création doit être votée mercredi en plénière, sera épaulée par deux autres députées, l’ancienne ministre wallonne de la Santé Christiane Vienne (Mouscron) et la députée-bourgmestre de Walcourt Christine Poulin.

Le député-sénateur Patrick Prévot (Soignies), le député-bourgmestre empêché de Chièvres Bruno Lefebvre et le député-bourgmestre empêché de Rebecq Dimitri Legasse siègeront aussi comme membres effectifs.

Le PS maintenait toute confiance en Mme Zrihen, qui a dû se justifier en matinée de sa rémunération comme présidente du conseil d’administration de la Caisse des retraites des sénateurs.

Au MR, les quatre sièges ont été annoncés en fin de journée. Le chef de groupe Pierre-Yves Jeholet, député-bourgmestre de Herve, se tient à l’annonce qu’il a faite de ne pas y siéger. Sa commune est membre de Publifin. Membre de la très provisoire commission spéciale Publifin, le député-sénateur Olivier Destrebecq (La Louvière) a annoncé qu’il ne siégerait pas en commission d’enquête, en raison de son mandat d’administrateur au sein de Publigaz. Ce mandat lui rapporte 201 euros bruts par jeton de présence.

Sur le fond, « il n’existe - à mon sens - aucun dossier litigieux entre Publigaz et Publifin. » Mais Publifin détient Nethys, qui est actionnaire à 32,37% de la Socofe, qui elle-même est actionnaire de Publigaz à hauteur de 18% du capital. « Le lien est donc ténu mais il existe. Or, plus que jamais, il importe d’être totalement transparent et neutre, mais également d’en avoir l’apparence. Vu l’ampleur et la gravité du dossier, j’estime que les commissaires se doivent d’être au dessus de tout soupçon », commentait M. Destrebecq.

Les quatre membres MR seront le député-bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing Jean-Luc Crucke, le député Gilles Mouyard (Fosses-la-Ville), son collègue du Brabant wallon Olivier Maroy, ainsi que le député-sénateur Yves Evrard (Neufchâteau).

Au cdH, le chef de groupe et bourgmestre de Neufchâteau Dimitri Fourny ainsi que l’éphémère président de la commission spéciale Publifin, Pascal Baurain (Saint-Ghislain), pourraient voir leurs sièges reconduits dans la commission d’enquête. Mais la décision n’est pas encore tombée.

Outre les 12 membres effectifs du PS, MR et cdH, trois députés de l’opposition pourront siéger avec voix consultative. Ce devrait être Stéphane Hazée (Ecolo), Frédéric Gillot (PTB) et André-Pierre Puget (Droite citoyenne).