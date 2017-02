La Wallonie picarde aime les événements érotiques! (+ vidéos)

Marie Braquenier

Plus de 130 personnes vendredi à la soirée érotique de la bibliothèque d’Ath, 900 à la Ladies Night « 50 nuances plus sombres » au cinéma For&ver à Mouscron et 1700 le même soir à Imagix Tournai : les événements érotiques ont la cote dans la Région. Selon Alexandre Bacros, sexologue à Tournai, les gens sont en demande.