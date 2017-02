Péruwelz: pour Noël, ils font razzia sur une maison

Cyrielle (24 ans) était seule sur le banc des prévenus. Son ex-amoureux, Luciano, qu’elle craignait de croiser dans la palais de justice, était absent. La jeune femme a raconté que c’est Luciano qui avait monté le coup avec le mineur. Elle les aurait attendus dans l’auto avant de les récupérer plus tard car un voisin, témoin des agissements suspects, avait averti la police. Ce voisin est arrivé sur les lieux ... armé d’une machette !

Les policiers ont réussi à arrêter le véhicule des suspects et ils y ont découvert à l’intérieur une paire de gants, un pied-de-biche et un marteau. «Les trois individus ont été entendus et ils avaient des versions discordantes. Le mineur a finalement avouer qu’ils voulait se faire une maison pour trouver des cadeaux pour Noël», raconte le substitut du procureur du roi qui a requis un an de prison contre Luciano, connu des autorités judiciaires.

Suspension du prononcé

Le parquet ne s’est pas opposé à l’octroi d’une peine de travail en faveur de Cyrielle, d’une durée de 100 heures (ou 12 mois de prison) afin de ne pas hypothéquer son avenir. Elle était inconnue de la justice jusqu’alors.

Me Guillaume Gossiaux, conseil de la jeune femme, a plaidé la suspension du prononcé de la condamnation à titre principal. «Elle s’est laissée influencer par son ancien compagnon dont elle a très peur depuis leur séparation», raconte l’avocat.

Les deux jeunes vivent dans la même rue mais la jeune fille est allée se réfugier chez des amis.

Présumés innocents, ils seront jugés le 13 mars.