Selon l'AFSCA, le risque de retour de la grippe aviaire se maintient et est toujours bien réel

Le virus de la grippe aviaire du type H5N8 – hautement pathogène – circule depuis fin octobre 2016 presque partout en Europe.

Une première contamination par ce virus a été découverte en Belgique le 1er février dernier chez un amateur d’oiseaux d’ornement à Lebbeke. Les oiseaux ont été contaminés à la suite de contacts directs avec des canards et des oies sauvages. Il s’agit du seul cas actuellement dans notre pays.

« Mais l’absence de contaminations supplémentaires ne signifie pas que le risque n’existe plus. Il est très probable que des oiseaux sauvages contaminés soient toujours présents en Belgique », avertit l’AFSCA qui appelle à bien appliquer les mesures de prévention édictées, « même si elles peuvent parfois être inconfortables pour les animaux ».

Parmi celles-ci figurent le confinement des oiseaux et volailles (soit à l’intérieur, soit en plein air sous filets) et l’interdiction de marchés et autre événements lors desquels sont rassemblés volailles et/ou autres oiseaux de plusieurs détenteurs.

Ces mesures, qui sont également d’application pour les pigeons et oiseaux coureurs (autruches, nandous, émeus…), sont d’application jusqu’au 10 mars prochain inclus et pourront être prolongées si le risque reste présent. S’il se réduit de façon tangible, elles pourront au contraire être levées plus tôt, conclut l’AFSCA.