Le projet de construction d’une nouvelle maison de repos à Ploegsteert se concrétise. L’édifice devrait apporter un meilleur confort de vie aux résidents et, en devenant un lieu central dans le quartier, construire des ponts entre générations.

À l’arrière de la future maison de repos, un immense terrain offre un décor de choix pour les résidents, et un vaste potentiel d’activités.

La maison de repos actuelle de Ploegsteert se fait ancienne. Elle ne répond plus aux normes architecturales en vigueur –à savoir la présence de sanitaires dans les chambres–, et ne respecte plus les normes en matière de sécurité incendie. Le CPAS, propriétaire des terrains sur lesquels elle est bâtie, a décidé d’en ériger une neuve. Cela apporte de nombreux avantages : celui, d’abord, d’éviter toute mauvaise surprise comme cela peut survenir lors de réhabilitations, mais également d’éviter aux résidents d’être « ballottés » de chambre en chambre pendant la durée des travaux. Ces derniers ne changeront donc de logis qu’une seule fois, de leur chambre actuelle à leur future chambre, dans un bâtiment flambant neuf...

