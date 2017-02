Mouscron: la CSC distribue des bouteilles d'eau

Rédaction en ligne

En cette journée de St-Valentin, la CSC organise une action dans le but de dénoncer certaines pratiques du gouvernement. Les centres de services du syndicat dans le Hainaut Occidental s’allient mettre en place un plan de résistance contre le gouvernement, et offrent des bouteilles d’eau avec le slogan « Avec ce gouvernement, nous vivrons bientôt que d’amour et d’eau fraiche ».