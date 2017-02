Mouscron: l'IEG réclame 65.000 euros à l'ex-secrétaire de Jean-Pierre Detremmerie pour 155 faux certificats

Le tribunal correctionnel de Tournai a analysé, mardi matin, une plainte pour faux et usage de faux certificats médicaux, avec constitution de partie civile, déposée le 22 avril 2014 par l’intercommunale d’étude et de gestion (IEG) contre l’ancienne secrétaire de Jean-Pierre Detremmerie et un médecin qui fut jadis l’échevin de l’ancien bourgmestre de Mouscron. Le ministère public a dressé un réquisitoire de non-lieu. Le jugement est attendu le 14 mars 2017.

L’intercommunale IEG réclame un dommage de 65.607, 36 euros à celle qui fut secrétaire de Jean-Pierre Detremmerie, d’abord à la Ville de Mouscron, puis à l’IEG (entre 1978 et 2009), correspondant à son salaire perçu entre le 1er mars 2012 et le 30 janvier 2014.

Durant cette période, celle qui est prévenue d’usage de faux, avait remis 155 certificats médicaux rédigés par son médecin, prévenu de faux. En février 2012, elle avait été déchue de son poste de secrétaire de la présidence de l’IEG et transférée dans la gestion administrative d’un centre équestre et d’un centre de loisirs pour enfants. Si elle se plaisait bien dans le centre équestre, la prévenue ne supportait plus de faire des tâches subalternes (accueil, animation et nettoyage) au sein du centre de loisirs.

En burn-out, elle est allée voir son médecin qui a rédigé les certificats médicaux, qualifiés de faux par l’IEG, mais pas par le ministère public, qui a déposé un réquisitoire de non-lieu comme il l’avait fait devant la chambre du conseil. Cependant, la chambre des mises en accusation estimait qu’il existait des charges pour les renvoyer devant le tribunal correctionnel.