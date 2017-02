Tournai : l'amour au sommet du beffroi

Une vague d’amour a déferlé hier, dans l’interminable escalier qui mène jusqu’au sommet du beffroi. Et pour cause, comme chaque année l’office de tourisme a rendu son accès gratuit de 9 h à 18 h à l’occasion de la Saint-Valentin. Seule petite ombre au tableau, la fermeture du beffroi sur la pause méridienne, qui aurait pu donner l’occasion à de nombreux Tournaisiens de s’y rendre pendant l’heure du repas : « On est toujours fermé entre midi et deux, c’est dommage pour ceux qui travaillent, mais on ne fait pas d’exception pour la Saint-Valentin », explique l’employé de l’office de tourisme.

Plus d’informations sur cet article, sur notre édition digital :