Cette nouveauté dans les supermarchés de l'enseigne Delhaize va permettre à l'entreprise de supprimer 13 tonnes d'emballages par an!

Les supermarchés de l’enseigne Delhaize vont proposer dans les prochains mois des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique… sans emballage. Une technique naturelle nommée « Natural branding » permettra de marquer les produits au laser pour les distinguer des autres fruits et légumes. La technique a déjà été testée aux Pays-Bas et va être lancée en Belgique.

Jusqu’à présent, les fruits et légumes bio étaient conservés dans des emballages en plastique ou en carton pour les distinguer des autres fruits et légumes, non-issus de l’agriculture biologique. Finalement, les fruits et légumes bio vont enfin pouvoir être proposés en vrac et sans le moindre emballage grâce à la technique du « Natural branding », permettant de marquer les fruits et légumes au laser.

Delhaize assure que la méthode est « totalement sûre » : « la couche extérieure de la peau est dépigmentée à l’aide d’un laser à haute résolution. C’est un processus très superficiel qui n’altère en rien la saveur, le parfum ou la conservation du produit », précise l’enseigne.

Delhaize va d’abord lancer cette technique sur la courge butternut avant de l’étendre à vingt produits d’ici l’été (dont la courgette, le concombre, le potiron, le céleri-rave et le fenouil). L’enseigne précise également que certains fruits et légumes ne pourront pas obtenir ce « Natural branding », comme la tomate, dont la peau est trop fine.

Delhaize précise ainsi que 13 tonnes d’emballages seront supprimés suite à cette nouvelle technique déjà adoptée aux Pays-Bas.