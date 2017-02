Leurs trois chiens sont désormais interdits de séjour en ville à Tournai

Jeudi dernier, le soir est déjà tombé et Manu et ses trois chiens se trouvent dans leur camping-car sur le parking du Mont-Saint-Aubert : « Je ne sais pas ce qui s’est passé », assure ce jeune homme d’origine française, « mes chiens ont pris peur, peut-être à cause des lumières du coureur, et deux d’entre eux l’ont pincé. Ce n’était jamais arrivé, c’est un accident », dit-il. Toujours est-il que le joggeur en question est un commissaire en civil et que sa blessure est plus grave que prévu : « Il est en incapacité de travail et a dû se faire soigner aux urgences », précise Paul-Olivier Delannois. « Les maîtres minimisent l’accident ».

Dès jeudi soir, donc, les trois animaux sont saisis par arrêté de police et envoyés à la fourrière, comme on dit. « On s’est montré très coopératifs », assure Manu. « On a emmené nos chiens avec la brigade canine… mais depuis, on attendait des nouvelles. On pensait déjà en avoir vendredi et rien… même chose ce lundi ». Le jeune homme et sa compagne craignent alors que leurs trois chiens, des croisés labradors, malinois, beaucerons, leur soient définitivement confisqués, voire qu’ils soient euthanasiés : « D’autant que le refuge est full… Pour les garder, ils auraient dû en euthanasier trois autres », ajoute Manu.

Du coup, le couple a décidé de mobiliser la communauté Facebook en créant un groupe de soutien à sa cause : « Chiens saisis par la ville de Tournai »