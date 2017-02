Les Musicales de Belœil n'ont plus d'organisateur

Depuis six ans, c’est la société événementielle « Belgium to the Tops » qui avait obtenu, des propriétaires du Château de Belœil, d’organiser les Musicales. Cette année, c’est terminé !

« Après six éditions de grande qualité », annonce la société dans un communiqué, « et la participation de grands orchestres belges et étrangers (Orchestre Nationale de Belgique, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Brussels Philharmonic, Orchestre National de Lille…), des invités de marque, l’introduction du cirque de rue et de la danse dans le parc, des programmations musicales éclectiques et familiales, un bilan artistique ayant comblé plus de 50.000 personnes de tous horizons ».

« L’aventure se termine à Beloeil et Belgium to the tops retrouvera prochainement son public pour de nouvelles aventures artistiques », annonce la société qui n’en dira toutefois pas davantage sur les raisons de son départ, avant jeudi. Du côté du Château de Belœil, pas de précision non plus pour l’instant. On ignore encore si les Musicales seront maintenues.