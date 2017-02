Pecq fait son «Pexit»: il va quitter Ideta

Le 27 février, Pecq va frapper fort. Concrétiser une mise en garde souvent répétée: le conseil communal va enclencher la procédure visant à quitter Ideta pour rejoindre IEG de Mouscron. La menace était latente. Cette fois, elle est mise à exécution. Le point à l’ordre du jour du conseil communal sera : «mise en place de la procédure de désaffiliation à l’Ideta vers l’IEG. Désignation de deux négociateurs. Décision de principe ».

La machine sera alors enclenchée. « Ideta n’a jamais rien fait pour nous. Et ne fera rien ! », s’exclame le maïeur Marc D’Haene. « Depuis deux ans, nous les avons reçus plusieurs fois et ils nous enfument. C’est toujours pour nous parler de leurs brols et des projets éoliens. Ou encore prospecter nos entreprises locales pour les mettre ailleurs. Ils ne défendent pas les communes, et encore moins les petites communes. Cette fois, c’est fini ». En décembre, Pecq avait déjà voté contre les points de l’assemblée générale.La commune veut donc tourner la page avec l’intercommunale de développement de Wallonie picarde. Et se tourner vers l’IEG mouscronnoise qui lui ouvre les bras.

Reste à négocier le divorce...

