C'est une première en Belgique et en Europe: Würth ouvre un magasin sans personnel à Woluwe-Saint-Etienne

C’est une première pour l’enseigne de bricolage Würth : un magasin sans personnel pour vous servir. Les clients viennent faire leur shopping, scannent eux-mêmes leurs articles et reçoivent la facture quelques jours après. Cerise sur le gâteau : ils peuvent faire leurs courses quand ils veulent, même la nuit et même le dimanche.

La technologie s’invite de plus en plus dans notre quotidien et notamment dans nos supermarchés. Nous trouvons tout à fait normal aujourd’hui de passer aux caisses de self-scanning ou de réserver nos courses sur internet pour récupérer la commande quelques heures après. Certaines grandes surfaces nous invitent également à payer via des applications sur notre smartphone.

Mais des magasins sans employé dans les rayons ou aux caisses, c’est une première en Belgique.

Pour les professionnels

Würth, qui fournit principalement du matériel aux professionnels, a transformé son ancien magasin de Woluwe-Saint-Etienne en un vrai self-service. L’entrée est limitée justement à ceux qui ont un accès à une profession qui utilise le matériel vendu ; cela va du plombier au garagiste en passant par les métiers de la construction. Les simples particuliers ne peuvent donc pas profiter de ce nouveau service.

Pour faire ses courses dans ce magasin un peu particulier, il faut au préalable demander une carte d’accès. Würth analyse la demande et évalue la santé de la société du futur client. Une fois votre badge accordé, vous pouvez alors l’utiliser à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, 7 jours sur 7. Dès que vous avez badgé, le commerce s’éclaire. Vous faites vos courses et vous scannez vous-même vos articles. Pour le paiement, une facture vous est envoyée. Une fois que vous êtes sorti, le magasin est replongé dans le noir.

