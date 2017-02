Florennes: Lucie a remporté 240 euros de course au nouveau Lidl (photos + vidéo)

Il y avait du monde, ce mercredi matin, devant le nouveau magasin Lidl de Florennes. C’était en effet l’inauguration de la première grande surface nouvelle génération de la chaîne de grande distribution. Et pour l’occasion, le magasin a organisé une grosse tombola : le gagnant avait la chance de remplir son caddie avec le plus de produits possible, durant une minute, et de repartir avec ses courses gratuitement.

Et le gagnant était une gagnante, car c’est Lucie Pironet, une Florennoise de 34 ans, qui a été tirée au sort. Aidée par quelques employés du Lidl, elle a couru à travers les rayons pour prendre un maximum de produits. Après la minute réglementaire, elle a pu repartir avec un sacré gain : 242,20 euros de course.

Photos : XDB