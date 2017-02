Deux Hutois interpellés pour un vol dans le parking du C&A de Namur (vidéo)

Un homme et une femme ont été interpellés mardi pour un vol avec violence commis le 22 décembre 2016 dans le parking du magasin « C& ; À » à Namur, indique le parquet local mercredi. Originaires de Huy, les deux individus ont été reconnus par la police hutoise à la suite d’un appel à témoins.

Alors qu’une femme empruntait la rampe d’accès du parking pour rejoindre son véhicule, deux individus, un homme et une femme, l’ont rattrapée. Arrivé à hauteur de la victime, l’homme a saisi le sac à main de cette dernière, mais celle-ci a résisté. Elle a alors reçu plusieurs coups de poing et du spray au poivre dans le visage. La victime a fini par lâcher son sac à main et les auteurs ont pris la fuite.

L’homme est déjà connu des services de police et a déjà été condamné à des peines d’emprisonnement. Après l’appel à témoins, accompagné d’images de vidéosurveillance, diffusé notamment sur les réseaux sociaux, l’homme a déclaré qu’il savait qu’il allait être reconnu et voulait se dénoncer.