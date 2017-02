Caterpillar: les ouvriers décident de partir en grève pour 24h suite au blocage des négociations

Mardi, la direction locale de Caterpillar et les organisations syndicales s’étaient revues au SPF Emploi, à Bruxelles. Elles tentent de donner un cadre à la négociation sociale qui se profile à l’horizon. Mais le dialogue est loin d’être facile. Hier, il a tourné court en début de soirée. Les discussions ont notamment coincé sur la prime de départ. La direction avait accepté de réévaluer le socle de base – à 27.500 €-.

Une avancée qui n’a pas été jugée suffisante. Hier, les travailleurs de l’usine, réunis en assemblée générale, ont décidé de partir en grève pour 24 heures. L’usine s’est aussitôt vidée de ses occupants.

Dans ce contexte, la négociation qui aurait dû se tenir entre les représentants des employés et la direction locale a été ajournée.

C’est donc l’impasse une nouvelle fois. Pendant ce temps-là, la mise en demeure de la SARL Caterpillar à l’usine de Gosselies continue de courir. Elle l’enjoignait notamment d’imprimer un rythme plus soutenu à la production, mais aussi aux expéditions. Faute de quoi, elle menace de rompre le contrat commercial qui la lie à Gosselies. Plus de commandes et donc plus de travail non plus.