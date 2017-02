Dottignies: et si vous alliez gambader gaiement ce dimanche matin?

Cette course pédestre attire chaque année de nombreux sportifs, confirmés ou amateurs (un minimum d’entraînement est toutefois conseillé). L’an dernier, la course avait eu lieu le jour de la Saint-Valentin et pas moins de 939 personnes avaient pris part à l’épreuve. Elle avait été remportée par Dimitri Delombaerde, en 34 minutes et 28 secondes.

Après celle de... Celles, le week-end dernier, cette course est la deuxième du challenge ACRHO (Amicale des courses sur route du Hainaut occidental), qui en compte une quarantaine tout au long de l’année 2017.

Au rayon des informations pratiques, il faut savoir que le départ de la course est fixé à 10 heures, au niveau du hall sportif de l’Europe (rue de l’Arsenal), à Dottignies. Vous pouvez vous inscrire sur place dès 8h30. Si vous avez pris part à la course de la semaine dernière, une participation de 4,5 euros vous sera demandée. Pour les autres, le tarif est fixé à 5 euros.

