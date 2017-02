Wallonie Picarde: Le prix moyen d'une maison augmente

Les notaires de Wallonie Picarde ont établi mercredi le bilan des transactions opérées en 2016. Le prix moyen d’une maison en Wallonie Picarde a augmenté de 1,7% l’an dernier. En moyenne, il faut 164.442 euros pour acquérir une maison standard, hors villa.

Cette moyenne est fixée à 135.639 euros dans les arrondissements de Mons et Charleroi. Une maison en Wallonie Picarde est en moyenne 16,2% plus chère qu’en province de Hainaut. Par rapport au reste du Hainaut, le prix moyen dans l’arrondissement de Tournai est 21,2% plus élevé. Pour les maisons d’habitation situées dans les villages de Wallonie Picarde, là où le marché immobilier est plus faible, les valeurs sont plus élevées et plus sujettes aux fluctuations irrégulières.

Par contre, dans les grandes villes, qui concentrent les deux tiers de l’ensemble des transactions immobilières de Wallonie Picarde, les valeurs médianes restent sensiblement les mêmes d’une année à l’autre. Pour les villas, les prix moyens sont en hausse de 17,4%, un phénomène dû à la baisse de prix des plus grosses villas, ce qui a pour conséquence de gonfler le prix moyen.

Le prix moyen d’un appartement (150.521 euros) connaît une baisse de 9,1%. Pour les appartements à 2 chambres, l’essentiel des ventes, cette diminution atteint les 14%. Le prix moyen d’un terrain à bâtir connaît une hausse moyenne de 7,8%, à 98.254 euros, contre 162.051 euros en Flandre et 240.244 euros à Bruxelles.

En ce qui concerne le volume des transactions immobilières, il augmente de 8,2% au niveau national. En province de Hainaut, l’activité immobilière a enregistré un recul de 1,5% l’an dernier contre une progression de 11,3% en 2015. Cette baisse de l’activité est générale en Wallonie.

«Pour ce qui est des perspectives 2017, vu le faible rendement des avoirs bancaires, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à effectuer des placements dans l’immobilier», indiquent les notaires de Wallonie Picarde.