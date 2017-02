Meurtre de Daniel Thiébaut: l'avocat général a requis trente ans de prison contre Gianni Canaris

En plus de la tentative d’extorsion à l’aide d’une arme et d’un véhicule, avec la circonstance qu’un meurtre a été commis, un vol de véhicule, une rébellion à l’égard des forces de l’ordre et le port d’un pistolet d’alarme ont aussi été retenus contre lui.

Le 5 janvier 2015, Gianni Canaris avait frappé à mort son propriétaire, Daniel Thiébaut, venu lui réclamer son loyer. Sans argent après avoir acheté une arme et une console de jeux, le jeune homme a demandé à son propriétaire de le conduire chez son oncle mais il l’a emmené dans un endroit discret.

Après avoir frappé Daniel Thiébaut, il a mis la victime dans le coffre de sa voiture et il est allé chez sa sœur et chez un ami après avoir acheté des canettes dans une station-service. Trois heures plus tard, il a forcé un barrage de police à Tournai et les policiers ont ouvert le feu. La voiture de la victime, signalée volée, s’est immobilisée dans la rue Sainte-Catherine et les policiers ont découvert le cadavre de M. Thiébaut dans le coffre.