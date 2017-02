Mouscron et Estaimpuis: en colère, les kinés se serrent les coudes

Une importante réunion s’est tenue la semaine passée, au CHM. Elle réunissait l’ensemble des kinésithérapeutes de Mouscron et des environs. Organisée par Xavier D’Hooghe et Vincent Vandenplas, chevilles ouvrières de l’AKME (ou Association des kinés de Mouscron et Estaimpuis), qui existe depuis près de trois ans, cette réunion avait pour but de discuter du fait qu’il n’y ait plus de convention entre les kinés et l’Inami depuis le 1 er janvier 2017.

Des représentants d’Axxon, l’organisation syndicale représentative des kinésithérapeutes en Belgique, étaient également de la partie afin d’informer les kinés du coin sur la situation.

Actuellement en négociations avec l’Inami et le Ministère de la Santé, Axxon a présenté ses diverses revendications. Un budget plus important, une simplification administrative, une revalorisation de certaines primes ou de la visite à domicile font notamment partie de la liste.

L’absence actuelle de convention permettant notamment une sécurité tarifaire pour les patients pourrait permettre à chaque kiné de fixer lui-même ses propres tarifs. Les patients continuant à être remboursés sur base des tarifs de remboursement appliqués en 2016, une augmentation conséquente aurait ainsi pu leur coûter un bras.

Pour éviter qu’il y ait une envolée tarifaire et que ça ne parte dans tous les sens, il a été proposé, lors de la réunion de la semaine passée, d’augmenter quelque peu les tarifs et surtout de les uniformiser à 24 euros pour les consultations au cabinet et à 25 euros à domicile (elles étaient précédemment fixées à 22,26 euros au cabinet et à 22,65 euros à domicile). Une proposition qui a été accordée à l’unanimité...

