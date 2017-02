Les déplacements du Roi Philippe font débat: 84.110,96€ pour les onze déplacements privés en 2016!

Le ministre de la Défense a révélé le nombre de déplacements officiels ou privés du Roi en 2016. Il y en a eu dix-huit, dont onze privés. Le coût pour l’État : 373.465,76 €. C’est plus que l’année précédente.

Depuis que Philippe est roi, il a le droit et même l’obligation d’emprunter les vols blancs de la Défense. Il ne lui est plus possible de monter dans des vols commerciaux, pour des raisons de sécurité, nous a-t-on toujours dit.

Le ministre Steven Vandeput (N-VA) a dévoilé, suite à une question posée par la députée Veerle Wouters (N-VA, elle aussi), le nombre de déplacements effectués par le Roi en 2016. Il y en a eu dix-huit : sept étaient à l’occasion de voyages officiels, onze pour des voyages privés.

La balance penche donc vers les vols privés. L’année précédente, ce n’était pas le cas puisque sur les 22 déplacements de Philippe, 13 étaient officiels et 9 privés. En 2015, bizarrement, le déplacement effectué à l’occasion de la visite d’État en Chine n’avait pas été comptabilisé.

Cette année-là, le coût de ces déplacements avait été de 143.138 €. Un chiffre bien moins important que celui de l’année 2016 où les vols ont coûté 373.465,76 €. Rien que pour les vols privés, l’addition était de 84.110,96 €. !

