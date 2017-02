Publipart: les rémunérations des administrateurs sont supprimées et les fonds suspects revendus

Après 2008, Publipart a diversifié son portefeuille via différentes institutions financières belges, a expliqué M. De Fauw. En raison de la faiblesse des taux, les investissements ont été, en 2015, partiellement réorientés vers une série de fonds, qui sont constitués de centaines de positions individuelles en actions et obligations.

« Publipart n’investit pas et n’investira jamais », comme cela a pu être évoqué, dans des entreprises impliquées dans les armes, qui emploient des enfants, des esclaves, ou qui se rendent coupables d’infractions aux lois sur la vie privée, l’environnement ou la fiscalité, a martelé l’administrateur. Le holding, filiale de Publifin, est confiant dans le fait que les gestionnaires d’actifs reconnus par la FSMA vers lesquels il s’est tourné, comme BNP Paribas Fortis et Candriam, n’investissent pas dans ce genre de secteurs, a-t-il ajouté, soulignant qu’il n’est pas possible pour Publipart de vérifier au jour le jour les centaines de positions prises.

« Cela relève de la responsabilité des gestionnaires », résume M. De Fauw, qui affirme avec force que Publipart n’a jamais investi dans le producteur allemand d’armes chimiques Rheinmettall.

« Certains investissements pouvant être gérés par des gestionnaires qui contreviennent à notre code éthique et à nos principes de gouvernance d’entreprise, Publipart a vendu les quatre fonds concernés et investira le produit de la vente dans des fonds éthiques », a également annoncé l’administrateur.