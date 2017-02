D3 am. - Pister prolonge à Tournai, qui lance une équipe B

En place depuis maintenant bientôt deux ans, Philippe Olivier et son équipe ont voulu tirer un bilan de leur gestion, mais aussi dessiner les contours des saisons à venir. Ambitions sportives, avec Pister en D3 amateurs et Greg Voiturier à la tête de la future équipe B, mais aussi rigueur financière sont et seront les lignes directrices.

Voici déjà presque deux ans que Philippe Olivier est le président tournaisien. « Deux ans plus tard, il y a eu du bon et du moins bon, mais dans l’ensemble, nous pouvons être fiers » a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi soir. « Au départ, nous avions comme slogan « du tournaisien avec des Tournaisiens pour des Tournaisiens ». Au début, cela n’a pas été simple, et la première saison a été moyenne. Aujourd’hui, nous avons retrouvé du plaisir tant sur le terrain qu’en tribunes et il faut bien reconnaître que c’est le mérite de Thierry Pister. Le tout avec un noyau de jeunes et surtout avec des Tournaisiens, » poursuit-il. Et Tournai prépare déjà l’avenir. ThierryPister a ainsi été prolongé et une équipe P4 sera mise sur pied la saison prochaine.