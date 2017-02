Incendie spectaculaire dans un immeuble de la rue Thier Mère Dieu à Verviers

Le feu était vraiment spectaculaire et on sentait l’odeur de brûlé jusqu’à la rue Xhavée. Nous avons rapidement pu constater une fois sur place l’important dispositif de sécurité. La rue Thier Mère Dieu était fermée à la circulation et la police a installé des cordons de sécurité pour éviter que les curieux ne se rapprochent trop près du sinistre. L’incendie était violent et les pompiers de la Zone Vesdre Hoëgne et Plateau étaient présents en nombre. Si les dégâts matériels sont apparemment assez importants, il n’y a heureusement aucune victime.