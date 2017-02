De nouveaux extraits du testament d'Ibrahim El Bakraoui remontent à la surface: "On espère que tu nous rejoignes au paradis au plus vite"

Près d’un an après les attentats de Bruxelles, de nouveaux éléments remontent à la surface. De nouveaux extraits du testament audio d’Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes s’étant fait exploser à l’aéroport de Zaventem, ont notamment été dévoilés ce jeudi matin.

Le 22 mars, Ibrahim El Bakraoui se faisait exploser à l’aéroport de Zaventem, en compagnie de Najim Laachraoui. Quelques jours plus tard, les enquêteurs mettaient la main sur un ordinateur jeté dans une poubelle. Un ordinateur contenant testament audio enregistré par le kamikaze...

Si une partie du contenu de ces bandes avait déjà filtré dans la presse, à l’époque, nos confrères de RTL ont réussi à dénicher de nouveaux extraits, dans lequel le terroriste s’adresse à son cousin Yassine Attar.

Après lui avoir présenté des excuses et l’avoir remercié "pour tout ce que tu as fait", Ibrahim El Bakraoui ajoute qu’il espère "Inch’Allah que tu nous rejoignes au paradis au plus vite."

Le terroriste enchaîne ensuite sur les raisons qui l’ont poussé à commettre cet attentat, quelques jours après l’arrestation de Salah Abdeslam. El Bakraoui, qui s’estime « recherché de partout », dit « ne plus savoir quoi faire » si ce n’est passer à l’action.