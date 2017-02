Tournoi ATP de Memphis: Darcis, vainqueur en 2008, éliminé au deuxième tour par le Bosnien Dzumhur

Steve Darcis (ATP 55) ne réitèrera pas cette année son exploit de 2008, lorsqu’il avait décroché à Memphis son deuxième, et dernier jusqu’ici, trophée dans un tournoi ATP en simple. Mercredi, le Belge a été sorti au deuxième tour de cette épreuve sur dur dotée de 642.750 dollars.

Il a été battu en deux sets et moins d’1h40, 7-6 (7/2) 6-4, par le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 86), huit ans plus jeune que lui. C’était la première fois que le Shark croisait la route du jeune droitier de 24 ans sur le circuit. Ce dernier, au palmarès vierge en ATP World Tour, avait déjà écarté l’ex-top 10 sud-africain Kevin Anderson (ATP 74) au premier tour, et pourrait bien devenir une des belles surprises du «Memphis Open» 2017.

Steve Darcis était 7e tête de série du tournoi américain, remporté les quatre dernières années par le Japonais Kei Nishikori. Ce dernier a préféré intégrer le tableau du tournoi sur terre battue de Buenos Aires (Argentine) cette saison plutôt que de défendre son titre à Memphis.