Intoxication au karting de Wavre: les de Mévius s'expriment enfin et s'excusent

Ils ont publié une réaction sur leur page Facebook :

« Nous tenons à présenter nos excuses auprès de toutes les victimes et de leurs proches pour l’intoxication qui s’est produite au karting de Wavre le samedi 11 février dernier. Nous avons été terriblement affectés par cet incident, que nous regrettons énormément.

Dans un premier temps, notre attention s’est focalisée sur les personnes intoxiquées. Nous tenions à nous assurer que toutes les personnes directement touchées avaient été mises hors de danger. Heureusement, tout le monde était rentré chez soi dès dimanche.

Cela a été un grand choc de voir tant d’amis et de connaissances impliquées dans cet incident qui n’aurait jamais dû se produire. Nous en profitons pour remercier Madame la Bourgmestre Pigeolet, les forces de l’ordre et les services des pompiers, qui ont fait preuve d’une rapidité et d’une efficacité sans égale.

Depuis lors, nous collaborons de manière permanente avec les autorités à Wavre, les services de police et les pompiers afin de comprendre ce qui est arrivé. Nous mettrons bien évidemment tout en œuvre pour que cela n’arrive plus jamais. Nous assumons les conséquences de cet incident mais nous voulons, même dans ces moments difficiles, nous tourner vers l’avenir.

Dorénavant, nous redoublerons de vigilance afin que la sécurité des utilisateurs soit pleinement garantie. Nous sommes pour le moment en train d’analyser les causes de l’intoxication afin d’assurer une sécurité optimale aux pilotes, lorsque le karting sera rouvert. En tout cas, nous ne le rouvrirons pas sans avoir obtenu tous les feux verts nécessaires.

Par ailleurs, nous tenons à ce que la ville de Wavre ait le centre de karting indoor le plus moderne et le plus sécurisé de Belgique. Il apportera une valeur ajoutée indéniable à la ville et à la région. Bien que son ouverture soit attendue par bon nombre d’entre vous, il est encore trop tôt pour annoncer la date d’ouverture officielle des installations. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés

Enfin, nous en profitons pour vous remercier, vous, les amis du WIK, pour les soutiens que vous nous avez témoignés ces derniers jours. Ils nous vont droit au cœur et nous motivent à faire du WIK un espace de détente sécurisé pour le bénéfice de tous.

À très bientôt,

Ghislain et Grégoire »