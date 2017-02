Énormes embouteillages vers l'échangeur de Daussoulx: une voiture sur le toit bloque l'E411 vers Namur

Une voiture s’est retrouvé sur le toit après un accident sur l’E411 à la fin de l’échangeur de Daussoulx, sur l’autoroute E411 vers Namur. L’accident a eu lieu vers 7h45 et a provoqué du coup de longues files tant sur l’E411 que sur l’E42.

On compte ainsi, vers 8h45, près d’une heure de files pour les automobilistes venant de Bruxelles vers Namur, alors que des files sont également confirmées aux sorties de l’E42 vers l’échangeur de Daussoulx, provoquant des embouteillages en chaîne, tant depuis Charleroi que depuis Liège.

Pour éviter ces files, sortez depuis l’E411 à la sortie Eghezée et poursuivez votre route via la N912 et la Nationale 4. Si vous venez de Liège, prenez la sortie Fernelmont afin de rejoindre Namur via la N942 puis la N80. Et si vous venez de Charleroi, préférez la sortie 12 - Gembloux pour prendre la N4.

