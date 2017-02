Gigi D'Alessio de retour en Belgique pour un concert exceptionnel au Country Hall de Liège ce samedi 25 mars

« L’Italie chante avec Voo » est un événement proposé dans le cadre des 70 ans de l’immigration italienne de Belgique. Une grande fête organisée conjointement par le groupe Sudpresse et la société Voo avec une finalité humanitaire. « Notre volonté commune est de proposer une journée entière dédiée à la communauté italienne de Belgique », explique Katia Fazio, chargée des événements pour Sudpresse. « Il était déjà prévu à la base de ce grand projet de reverser une partie des bénéfices au profit d’une cause humanitaire. Mais vu l’actualité de ces derniers mois, notre choix s’est porté sur les associations qui viennent en aide aux victimes des tremblements de terre survenus ces deux dernières années dans les Abruzzes. »

Une grande tombola sera organisée lors de cette journée afin de récolter des fonds. Des fonds qui seront ensuite gérés par la fondation Euritalia, chargée de redistribuer ces aides.

Tous les ingrédients qui font le charme et la force de l’Italie seront bien présents à Liège. Tout d’abord avec un espace dédié à la gastronomie qui ouvre ses portes dès 17 h dans la grande cafétéria du Country Hall où différents Food Trucks seront présents pour faire découvrir la gastronomie italienne. Le concert débutera à 19h30 dans la grande salle qui accueille habituellement les rencontres de basket. La chanteuse italo-belge Cristina assurera la 1 re partie. Gigi D’Alessio, la tête d’affiche se produira ensuite durant plus d’une heure trente aux alentours de 20h. La soirée se prolongera dans la salle VIP à partir de 22h avec une grande soirée dansante dédiée à l’Italie. Une soirée ouverte à tous et animée par un DJ.

Les places sont en vente à partir de 35 euros sur le site www.ticketmaster.be, à la Fnac, dans les Night and Day, à Belle-Île et dans les Mediamarkt de la Médiacité et de la Galerie Saint-Lambert. Infos sur le site www.sudinfo.be/italia .

