Filmé à la banque avec une carte bancaire qu'il avait volé

Steven (31 ans) est issue d’une fratrie qui peuple souvent la prison de Tournai. D’ailleurs, il est actuellement détenu car, le 21 janvier dernier, le tribunal avait prononcé une peine de huit mois de prison ferme à son encontre. Bien entendu, Steven ne s’était pas déplacé pour son procès.

Il avait été condamné pour avoir volé le portefeuille d’un homme, le soir du passage à l’an 2013, et d’avoir retiré 1.167 euros avec la carte de banque qui se trouvait à l’intérieur. « Ah oui, le type était avec une femme au Latino et il était kervé. Son portefeuille est tombé mais ce n’est pas moi qui l’aie ramassé. Mon ami est allé à la banque et il m’a raconté après ce qu’il avait fait », raconte Steven...

Retrouvez la suite de cette affaire dans votre journal et dans notre nouvelle édition numérique de Nord Eclair