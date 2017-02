D3 am. - Berthe, des tribunes de Tournai au terrain

J’ai commencé le foot à l’âge de 4 ans et demi, à Gaurain. Je suis ensuite passé par Laplaigne, puis Bléharies. J’ai rallié le RFC Tournai en U16, juste le temps d’une saison. Après, j’ai signé au Pays Blanc, où j’ai joué un an en P3 et plusieurs années en P2. Ensuite, direction Dottignies, où je preste mon deuxième exercice.