Ecolo Comines dénonce : «200 ha destinés à l'urbanisation dans les 10 ans»

La locale Ecolo de Comines-Warneton est inquiète de l’urbanisation toujours plus grande de l’entité. Philippe Mouton estime que d’ici 10 ans, 200 hectares dévolus à l’agriculture seront urbanisés.

La locale Ecolo, notamment Dorine Verhelst et Philippe Mouton, ont fait part de certaines craintes.

Ecolo Comines-Warneton a fait son bilan 2016. L’occasion de rappeler les dossiers sur lesquels les conseillers Philippe Mouton et Frank Efesotti sont intervenus au conseil communal. Mais aussi de faire part de leurs idées sur certains dossiers et de quelques craintes. La plus grosse, c’est l’urbanisation continuelle de Comines-Warneton. Il y a, selon Écolo, trop de projets d’aménagement du territoire, « venant d’origines diverses : les voies navigables, le PACO, l’IEG… », souligne Philippe Mouton.

