Tournai : cinq candidats en lice pour les travaux rue Royale

À Tournai, la rue Royale va aussi avoir droit à son relifting. Le dossier avance et à l’heure actuelle, cinq équipes sont encore en course pour être désignées auteurs de projets en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux. L’échevine Laetitia Liénard fait le point.

Le 30 mai 2016, le conseil communal de Tournai décidait de lancer un concours par l’intermédiaire de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Une procédure qui vise à désigner une équipe d’auteurs de projets en vue de l’étude et du suivi de l’exécution des travaux pour le réaménagement du site du plateau de la gare, de la place et du parc Crombez, et de la rue Royale », explique l’échevine socialiste Laetitia Liénard. C’est un projet qui s’inscrit dans le cadre d’un masterplan commandité par la SNCB et réalisé en collaboration avec la SRWT, la Région wallonne et la Ville de Tournai...

