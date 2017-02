Pas de Musicales en 2017 à Belœil

C’est la première fois, depuis 29 ans, que le domaine des princes de Ligne n’accueillera pas d’événement musical cet été. En effet, suite au départ de l’organisateur, Belgium to the tops, la nouvelle est tombée ce mardi : les délais sont trop courts pour organiser des Musicales cette année. Le prince Michel annonce, par contre, le retour de l’événement en 2018 pour fêter ses 30 ans.

La nouvelle est tombée cette semaine : après six années de collaboration entre le Château de Beloeil et Belgium to the tops (BTTT) pour l’organisation des Musicales de Belœil, le contrat touche à sa fin. La société événementielle raccroche les gants et a annoncé, mardi, son intention de ne plus participer aux Musicales de Belœil.

Ce jeudi, de ce fait, le prince Michel de Ligne a précisé que l’événement de musique classique n’aurait pas lieu en 2017...

