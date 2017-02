Stupéfaction pour Jean-Michel: il doit démolir la maison qu'il vient d'acheter à Ans!

Rédaction en ligne

Jean-Michel a payé 180.000 € pour cette maison que la commune aurait dû lui signaler en infraction. Mais il doit maintenant abattre les hangars qu’il a acquis à Xhendremael voici un peu plus de deux ans. En cause : l’absence de tout permis pour la majeure partie des constructions, s’étalant de 1966 à 1991. Un souci que l’administration communale d’Ans connaissait pour l’avoir signalé lors d’une précédente vente, avortée, en 2013, mais qui n’apparaît plus un an plus tard…