164.000€, le prix moyen d'une maison en Wapi

Davantage de transactions immobilières (+8,2 %), des prix plutôt stables et un marché des appartements qui atteint doucement la saturation... voilà les tendances de l’immobilier en 2016. Bernissart reste la commune de Wallonie picarde où la maison de base est la moins chère, au contraire de Frasnes et de Celles, où les prix sont les plus élevés.