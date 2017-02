Mouscron: quand Magritte rime avec...

Éric Ledune, un nom qui ne vous dira certainement pas grand-chose et pourtant, cet artiste, originaire de Mouscron, qui a fréquenté l’Athénée Royal, vit désormais dans la région du Centre, vient de se voir décerner un Magritte pour son court-métrage d’animation Pornography. « C’est une belle surprise et je suis fier pour moi et mon équipe. J’étais déjà très surpris d’avoir été sélectionné mais là, c’est la cerise sur le gâteau. Avoir toute la profession qui reconnaît ton travail, c’est valorisant », souligne Éric Ledune.

Ce court-métrage de 25 minutes, Éric Ledune a mis sept années à le réaliser. Éric Ledune et son co-scénariste ont réalisé une enquête via un questionnaire sur internet qui a récolté près de 200 réponses. Celles-ci ont servi de base pour l’écriture et la créativité du scénario. « Pourquoi est-il plus immoral de montrer des actes sexuels plutôt que des meurtres ? Qu’est-ce que la transgression ou l’indécence ? Est-il nécessaire de limiter la liberté d’expression ? »...

